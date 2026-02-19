Video Yaşam Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video

Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video

19.02.2026 | 07:39

Kütahya’da bir çay evinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir çay evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, çay ocağında müşteri olarak bulunan Y.K.'ya bıçakla saldırdı. Omuz ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Y.K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin çay evine girerek Y.K.'yı bıçakladığı anların yer aldığı görüldü.


Şüpheli, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 01:22
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 19.02.2026 | 07:39
Kayseri’de sel yolu çökertti 01:47
Kayseri’de sel yolu çökertti 18.02.2026 | 21:16
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 00:36
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 18.02.2026 | 19:36
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 03:27
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 18.02.2026 | 18:37
Diyarbakır’da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 09:22
Diyarbakır'da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 18.02.2026 | 16:49
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:34
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 16:04
Büyükçekmece’de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 00:39
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 15:11
Mardin’de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 03:45
Mardin'de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 18.02.2026 | 14:47
SON DAKİKA | Nevşehir’de karbonmonoksit faciası: 3 ölü! | Video 01:31
SON DAKİKA | Nevşehir’de karbonmonoksit faciası: 3 ölü! | Video 18.02.2026 | 14:04
İstanbul’da olay yerine gelip cesedi kontrol eden katil zanlısı kamerada | Video 01:57
İstanbul'da olay yerine gelip cesedi kontrol eden katil zanlısı kamerada | Video 18.02.2026 | 13:38
Nevşehir’de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 01:42
Nevşehir'de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 18.02.2026 | 11:55
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:02
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 11:48
Eyüpsultan’da dehşet: ’Canımızı yolda mı bulduk’ diye saldırdılar! | Video 01:16
Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video 18.02.2026 | 11:06
İstanbul’a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 12:40
İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 18.02.2026 | 10:51
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar’da kar yağışı | Video 01:04
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video 18.02.2026 | 10:38
Adana’da Son Reçete Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 02:30
Adana'da "Son Reçete" Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 18.02.2026 | 09:54
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 00:12
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 09:41
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:51
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 18.02.2026 | 09:13
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 02:39
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 18.02.2026 | 08:39
Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 00:52
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 18.02.2026 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY