Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video

19.02.2026 | 07:48

İstanbul Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon, TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

