Erzincan'da yangın: 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 19.02.2026 | 08:41

Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı. Yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki engelli kadının evinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı dumanla kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında ev sahibi engelli kadın ile birlikte dumandan etkilenen 3'ü çocuk toplam 8 kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.