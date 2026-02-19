Video Yaşam Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video

Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video

19.02.2026 | 07:40

Zonguldak'ta maden işçileri Ramazan ayının ilk sahurunu yerin 120 metre altında yaptı. Ailelerinden uzakta, kömür direklerinden kurdukları sofrada buluşan madenciler, dualarla oruca niyetlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 01:22
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 19.02.2026 | 07:39
Kayseri’de sel yolu çökertti 01:47
Kayseri’de sel yolu çökertti 18.02.2026 | 21:16
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 00:36
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 18.02.2026 | 19:36
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 03:27
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 18.02.2026 | 18:37
Diyarbakır’da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 09:22
Diyarbakır'da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 18.02.2026 | 16:49
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:34
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 16:04
Büyükçekmece’de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 00:39
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 15:11
Mardin’de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 03:45
Mardin'de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 18.02.2026 | 14:47
SON DAKİKA | Nevşehir’de karbonmonoksit faciası: 3 ölü! | Video 01:31
SON DAKİKA | Nevşehir’de karbonmonoksit faciası: 3 ölü! | Video 18.02.2026 | 14:04
İstanbul’da olay yerine gelip cesedi kontrol eden katil zanlısı kamerada | Video 01:57
İstanbul'da olay yerine gelip cesedi kontrol eden katil zanlısı kamerada | Video 18.02.2026 | 13:38
Nevşehir’de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 01:42
Nevşehir'de karbonmonoksit faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti | Video 18.02.2026 | 11:55
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:02
Kardeşlere maskeli saldırı cinayetinde 2 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 11:48
Eyüpsultan’da dehşet: ’Canımızı yolda mı bulduk’ diye saldırdılar! | Video 01:16
Eyüpsultan'da dehşet: 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar! | Video 18.02.2026 | 11:06
İstanbul’a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 12:40
İstanbul'a kış geri döndü: Megakent beyaza büründü | Video 18.02.2026 | 10:51
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar’da kar yağışı | Video 01:04
Büyükçekmece, Hadımköy ve Bağcılar'da kar yağışı | Video 18.02.2026 | 10:38
Adana’da Son Reçete Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 02:30
Adana'da "Son Reçete" Operasyonu: Usulsüz ilaç çetesi çökertildi | Video 18.02.2026 | 09:54
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 00:12
Çocukların üzerine araç sürdü, hiçbir şey olmamış gibi devam etti! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 09:41
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:51
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 183 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 18.02.2026 | 09:13
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 02:39
Çanakkale’de taşan Sarıçay böyle görüntülendi | Video 18.02.2026 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY