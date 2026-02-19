Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 19.02.2026 | 08:33 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk kalçasından hafif şekilde yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Dalaman Sokak'ta meydana gelen olayda, K.K. (14) ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine K.K. kalçasından hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, K.K.'de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.