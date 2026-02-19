Video Yaşam Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video
19.02.2026 | 10:50

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıranlara yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Liderliğini İsmail Atız'ın yaptığı Bahçelievler başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, 'yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'uyuşturucu ticareti', 'fuhuş', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 'Casperlar' suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir soruşturma başlatıldı.

ÖRGÜTE BİLGİ SIZDIRANLAR DEŞİFRE EDİLDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında, Casperlar suç örgütüne bazı kamu görevlileri tarafından bilgi sızdırıldığı ortaya çıktı. Araştırmalar neticesinde, örgüt üyelerinin kamu görevlileriyle menfaat içerisinde olduğu, örgütün adliyelerde ve çeşitli yerlerde görevli memurlardan suç ve arama kaydı gibi sorgulaması yaptırıldığı belirlendi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılıkça, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat doğrultusunda, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i görevini terk etmiş polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şahısların belirlenen adreslerinde arama ve gözaltı işlemleri sürerken, 17 şahıs gözaltına alındı.

