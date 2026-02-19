Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video
19.02.2026 | 11:42
Ramazan ayının ilk gününde yola çıkacak gemiyle; başta gıda kolileri olmak üzere hijyen setleri, giyim ürünleri, battaniye, barınma ekipmanları ve bebek ihtiyaçları Gazze’ye ulaştırılacak. Özellikle ramazan döneminde artan temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlaması hedeflenen yardımların, bölge halkına en kısa sürede dağıtılması planlanıyor.
