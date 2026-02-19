Video Yaşam Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video

Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video

19.02.2026 | 10:03

Sakarya’nın Geyve ilçesinde "doğrudan ödünç para vermek" suretiyle yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gece görüş kameralı dronlarla yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i adli kontrolle serbest kalırken 2’si tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan projeli çalışmalarda Geyve ilçesinde "doğrudan ödünç para vermek" suretiyle 100 milyonluk tefecilik olayına karışan 7 şüpheli, Özel Harekat Polisi ve gece görüş kameralı dronlarla yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 250 bin lira tutarında nakit para, tefecilik faaliyetinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet boş senet, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 15 adet kartuş, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest kalırken 2'si tutuklandı.
