Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video
19.02.2026 | 10:03
Sakarya’nın Geyve ilçesinde "doğrudan ödünç para vermek" suretiyle yaklaşık 100 milyon liralık tefecilik yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gece görüş kameralı dronlarla yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i adli kontrolle serbest kalırken 2’si tutuklandı.
