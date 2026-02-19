Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video
19.02.2026 | 12:35
Kütahya'da kimliği belirsiz kişi, çayevinde oturan müşteriye bıçakla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabaha karşı Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çayevinde meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen bir kişi, çay ocağındaki müşteri Y.K.'ye bıçakla saldırdı. Y.K. omuz ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Y.K. ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan bıçaklı saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
