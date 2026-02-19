Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmıyor! 21. İyilik gemisi yola çıktı: Şimdiye kadarki en büyük yardım sevkiyat | Video

19.02.2026 | 11:42

Dünyada mazlumların sesi olan Türkiye, yine Gazze'de siyonist İsrail tarafından zulüm gören mazlumları yalnız bırakmadı. Türk Kızılay'ı önderliğinde hazırlanan 21. İyilik Gemisi’ni Mersin Limanı’ndan yola çıktı. Özellikle Ramazan döneminde artan temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak yardım gemisi şuana kadarki en büyük iyilik gemisi olma özelliğini de taşıyor.