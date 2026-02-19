Video Yaşam 4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video
4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video

4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video

19.02.2026 | 15:02

Afyonkarahisar'da, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları 4 kişiyi, 'İsminiz FETÖ/PDY'ye karıştı' diyerek toplam 4 milyon 765 bin TL dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.Ç. (81) ile eşi N.Ç. (76), Z.H. (73) ve Z.B.'yi (59) dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Mağdurları, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığı söylemiyle kandıran şüpheliler, İ.Ç. ve eşi N.Ç.'yi 965 bin lira, emekli Z.H.'yi 800 bin lira dolandırdı. Ev hanımı Z.B. ise evine gelen şüpheliyi polis sanarak 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasını teslim etti. Polis, teknik inceleme ve kamera araştırmasıyla şüphelileri tespit etti. Afyonkarahisar ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda; şüpheliler Z.K. ile S.S. yakalandı. Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da dehşete düşüren olay! Önce eski eşini ve kuzenini ardından kendini vurdu: 3 ölü | Video 04:58
Aksaray'da dehşete düşüren olay! Önce eski eşini ve kuzenini ardından kendini vurdu: 3 ölü | Video 19.02.2026 | 15:20
4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:12
4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2026 | 15:02
Antalya’da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 02:08
Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 19.02.2026 | 14:43
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video 01:45
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video 19.02.2026 | 14:42
Gaziantep’te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video 00:40
Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video 19.02.2026 | 14:42
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 01:52
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 19.02.2026 | 12:35
Türkiye, Gazze’yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 06:35
Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 19.02.2026 | 11:42
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 04:37
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 19.02.2026 | 10:56
Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus’ta yakalandı | Video 00:52
Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus'ta yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 01:53
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 01:46
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 19.02.2026 | 10:03
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 00:35
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 19.02.2026 | 09:13
Eyüpsultan’da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 04:15
Eyüpsultan'da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 19.02.2026 | 08:56
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 02:12
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 19.02.2026 | 08:41
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:01
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 19.02.2026 | 08:33
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon TIR’a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 00:56
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 19.02.2026 | 07:48
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 01:22
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 19.02.2026 | 07:39
Kayseri’de sel yolu çökertti 01:47
Kayseri’de sel yolu çökertti 18.02.2026 | 21:16
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 00:36
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 18.02.2026 | 19:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY