Polis denetiminde ele geçirilen makak maymunu yavrularına özenle bakılıyor | Video 19.02.2026 | 16:04 Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı barındırıldığı belirlenip el konulan 8 aylık 3 makak maymunu yavrusu, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı.

Polis ekiplerince ocak ayında Bursa'da yapılan denetimlerde yasa dışı barındırıldığı tespit edilen 8 aylık 3 makak maymunu yavrusu ele geçirildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen makak maymunu yavruları, sağlık kontrolünden geçirildi.İlk muayenelerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen maymunlar, 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.Günde 2 öğün elma, armut, havuç, ayva gibi meyvelerle birlikte fıstık ve merkezin fırınında özel olarak üretilen ekmeklerle beslenen maymunların gelişim süreçleri veteriner hekimlerce yakından takip ediliyor.Merkezde görevli şef Azizcan Sezer, AA muhabirine, makak yavrularının gelişim süreçlerinin yakından takip edildiğini söyledi.Maymunlara özel bir beslenme programı uygulandığını belirten Sezer, şunları kaydetti:"Yavrulara günde iki öğün besleme yapıyoruz. Elma, armut, havuç ve ayva gibi meyve ve sebzelerin yanı sıra fıstık veriyoruz. Merkezimizde özel olarak üretilen ekmeklerle birlikte her bir yavruya günlük 400 ila 500 gram arasında yiyecek sağlanıyor. Veteriner hekimlerimiz tarafından her gün sağlık kontrolleri yapılıyor, haftalık kilo artışları düzenli olarak takip ediliyor."