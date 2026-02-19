Aksaray'da dehşete düşüren olay! Önce eski eşini ve kuzenini ardından kendini vurdu: 3 ölü | Video
19.02.2026 | 15:20
Aksaray’da başka biriyle evleneceğini öğrendiği eski eşini ve kadının kuzenini silahla vurarak öldüren şahıs, daha sonra tabancayla kendini vurarak yaşamına son verdi.
ADAM VE KUZEN OLAY YERİNDE, ESKİ EŞ HASTANEDE ÖLDÜ
Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Zeynep Ayas ve Tolga Kuş'un öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da evde inceleme yaptığı olayda ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin detaylı incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
