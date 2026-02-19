Video Yaşam Aksaray'da dehşete düşüren olay! Önce eski eşini ve kuzenini ardından kendini vurdu: 3 ölü | Video
Aksaray'da dehşete düşüren olay! Önce eski eşini ve kuzenini ardından kendini vurdu: 3 ölü | Video

19.02.2026 | 15:20

Aksaray’da başka biriyle evleneceğini öğrendiği eski eşini ve kadının kuzenini silahla vurarak öldüren şahıs, daha sonra tabancayla kendini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Erdoğan Apartmanının 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eski eşi Kübra Kılıç'ın (31) başka biriyle evleneceğini öğrenen Tolga Kuş (34), eski eşini telefonla arayarak tartışmaya başladı. Başka biriyle evlenmesini istemediğini söyleyen Tolga Kuş, eski eşinin yaşadığı evi bastı. Kapıyı zorlayarak daireye giren Tolga Kuş, önce eski eşini darbetmeye başladı. Evde bulunan eski eşinin kuzeni Zeynep Ayas ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Tolga Kuş, önce eski eşine sonra da kadının kuzeni Zeynep Ayas'a kurşun yağdırdı. 2 kadında kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Kuş tabancayı kafasına dayayıp ateş etti.

ADAM VE KUZEN OLAY YERİNDE, ESKİ EŞ HASTANEDE ÖLDÜ
Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Zeynep Ayas ve Tolga Kuş'un öldüğünü tespit etti. Ağır yaralı olan Kübra Kılıç ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri inceleme yaptı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da evde inceleme yaptığı olayda ölenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin detaylı incelemeyi sürdürdüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

