Lisedeki kız öğrencilerin saç saça baş başa girdiği kavga anları kamerada | Video 19.02.2026 | 16:26 Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde lise öğrencileri arasında sınıf içerisinde yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, darp edildiğini öne süren öğrenci ve ailesi okul idarecilerinden şikayetçi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Ocak tarihinde Karadeniz Ereğli Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Afranur Ö. ile okul arkadaşı H.Ü. arasında daha önce eve yapılan bir ziyarette görülen 'korse' üzerinden dedikodu yapıldığı iddiasıyla telefonda tartışma yaşandı.Ertesi gün okulda devam eden sözlü tartışma, sınıf içerisinde büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Sınıftaki diğer öğrenciler tarafından amatör kamerayla kaydedilen olayda Afranur Ö.'nün darp edildiği öne sürüldü.Kavganın ardından okul yönetimi tarafından alınan kararla, olaya karışan Afranur Ö. ile birlikte toplam 3 öğrenciye 5'er günlük okuldan uzaklaştırma cezası verildi.Hem darp edilip hem de uzaklaştırma cezası aldığını belirten Afranur Ö. ve annesi Gülser Şahin, konuyu yargıya taşıdı. Anne ve kızı, olaya zamanında müdahale etmedikleri ve ihmalleri bulunduğu iddiasıyla okul yetkilisi T.Ö. ve öğrenci H.Ü.'den şikayetçi oldu.Şikayetçi olunan kişilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenilirken, Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de kendi bünyesinde idari soruşturma yürüttüğü bildirildi.Yaşadığı süreci anlatan 7. sınıf öğrencisi 13 Afranur Ö., evine misafirliğe gelen arkadaşıyla annesinin korsesi üzerinden yaşanan bir diyalog olduğunu sonrasında ise hakkında dedikodu çıkartıldığını öne sürdü.İddiaları görüşmek istediği arkadaşının küfürlerine maruz kaldığını öne süren Afranur Ö. şöyle devam etti:"Benim H. isminde arkadaşım vardı. Bizim eve gelmişlerdi. Annem hastalığından dolayı korse takmak zorunda kalıyordu. Arkadaşım bizim evde korseyi gördü. Bende korseyi annemin taktığını, benim kullanmadığımı söyledim. Konu orada kapanmıştı. Daha sonra başka bir kavgadan dolayı aramızı bozmuştuk. Konuşmuyorduk. Sonra benim hakkımda korseden takıyor diye konuşuyordu. Bende böyle bir olay varmış deyip kendisine sormak istedim. Küfür edip yüzüme kapattı. Tekrar aradım, yine küfür edip yüzüme kapattı. Bana müsait olmadığını söyleseydi ben zaten aramazdım. Ertesi gün okula yanına gittim. Böyle bir olay konuşuluyor 'böyle bir olay var mı yok mu gel bakalım' istersen dedim. O da bunun üzerine küfür etti. Sesini yükseltti, anneme küfür etti. Beni tehdit etti. Sınıfa doğru giderken arkamdan arkadaşlarına 'Bugün okulda döveceğim' demiş. Biz sınava çalışıyorduk. Sırama oturup dalga geçer gibi bende 'Ne oldu. Böyle bakıyorsan bir sıkıntı vardır' dedim. Sonra ses yükselmeler oldu. Saçıma yapıştı, ilk kavgayı ayırdılar. Ben saçımı bağlamak için arkadaşımdan toka istemiştim. Haberim yokken arkamdan tutup saçımı çekti. Ben yere düştüm. Kendimi savunma amaçlı onun saçını çektim. Öğretmenler geldi bizi ayırdı. Bana uzaklaştırma cezası verdiler. Orada dayak yiyen benim ama yine aynı cezayı alan benim. Şikayetçiyim. Şu an videoyu Karadeniz Ereğli'nin yarısı görmüş. Karşı tarafın daha büyük cezayı almasını istiyorum."Olay esnasında amatör kameraya yansıyan görüntülerde kızının darp edildiğini söyleyen anne Gülser Şahin ise, "Çocuğum beyin kanaması geçirebilirdi. Arkadaşı kızımın kafasını tahtaya vuruyor, öğretmen masasına vuruyor. Çocuğumu yerlerde sürükleyerek, çocuğum da yerden kalkabilmek için onun saçını tutuyor. Orada bir mücadeleye girişiyor. Bu kadar sınıf içinde nöbetçi öğretmenlerden de hiç kimse buna müdahale edilmiyor. Son anda çocuğum artık nefessiz kalıyor. Her tarafı darp halinde" ifadelerine yer verdi.