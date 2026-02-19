Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video
19.02.2026 | 14:42
Gaziantep'te son bir hafta içerisinde ters yönde araç süren 639 sürüye 3 milyon 163 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. Araçların, ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameraya yansıdı.
Kentte benzer denetimlerin devam edeceği belirtildi.
