Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video
19.02.2026 | 14:42

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde ters yönde araç süren 639 sürüye 3 milyon 163 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. Araçların, ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kurallarını ihlal eden araçlara yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda, son bir haftada ters yönde araç süren 639 sürücü tespit edildi. Ters yöne girerek trafik kurallarını ihlal ettiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve radarla tespit edilen 639 sürücüye toplam 3 milyon 163 bin 518 TL cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği belirtildi.

