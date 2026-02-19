Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus'ta yakalandı | Video
19.02.2026 | 10:50
Mersin’in Anamur ilçesinde yaşlı bir kadının 44 yıllık birikimi olan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve dövizi dolandıran şüpheliler, şehirden çıkamadan yakalandı.
Olayın ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan saha ve kamera incelemelerinde, şüphelilerin 63 plakalı beyaz renkli bir araçla ilçeye geldikleri ve olay sonrası aynı araçla ayrıldıkları tespit edildi.
Plaka üzerinden yapılan takip sonucu araç Tarsus'ta belirlendi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aracı kullandığı tespit edilen A.G. ile diğer şüpheliler C.A. ve M.A. yakalandı. Şüphelilerden yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve döviz ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden C.A. serbest bırakılırken, M.A. ve A.G. nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelilerin tutuklanması için karara itiraz ettiği öğrenildi.
Yetkililer, vatandaşları kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve benzer durumlarda derhal emniyet birimlerine başvurmaları konusunda uyardı.
