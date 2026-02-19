Video Yaşam Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus'ta yakalandı | Video
Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus'ta yakalandı | Video

Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus'ta yakalandı | Video

19.02.2026 | 10:50

Mersin’in Anamur ilçesinde yaşlı bir kadının 44 yıllık birikimi olan yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve dövizi dolandıran şüpheliler, şehirden çıkamadan yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, başka bir ilden Anamur'daki yaşlı kadını telefonla arayan ve kendisini emniyet amiri olarak tanıtan şüpheli, mağduru terör örgütüyle ilişkilendirme tehdidiyle korkuttu. Şüphelinin, WhatsApp üzerinden mağdur adına düzenlenmiş sahte kimlik görselleri göndererek "evinize operasyon yapılacak" şeklinde baskı kurduğu belirlendi. Bu yöntemle ziynet eşyalarının teslim alındığı tespit edildi.

Olayın ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan saha ve kamera incelemelerinde, şüphelilerin 63 plakalı beyaz renkli bir araçla ilçeye geldikleri ve olay sonrası aynı araçla ayrıldıkları tespit edildi.

Plaka üzerinden yapılan takip sonucu araç Tarsus'ta belirlendi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aracı kullandığı tespit edilen A.G. ile diğer şüpheliler C.A. ve M.A. yakalandı. Şüphelilerden yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve döviz ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden C.A. serbest bırakılırken, M.A. ve A.G. nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Anamur Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelilerin tutuklanması için karara itiraz ettiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve benzer durumlarda derhal emniyet birimlerine başvurmaları konusunda uyardı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 02:08
Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 19.02.2026 | 14:43
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 01:52
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 19.02.2026 | 12:35
Türkiye, Gazze’yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 06:35
Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 19.02.2026 | 11:42
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 04:37
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 19.02.2026 | 10:56
Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus’ta yakalandı | Video 00:52
Yaşlı kadının 3 milyonluk birikimini dolandıran şüpheliler Tarsus'ta yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 01:53
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 01:46
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 19.02.2026 | 10:03
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 00:35
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 19.02.2026 | 09:13
Eyüpsultan’da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 04:15
Eyüpsultan'da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 19.02.2026 | 08:56
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 02:12
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 19.02.2026 | 08:41
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:01
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 19.02.2026 | 08:33
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon TIR’a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 00:56
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 19.02.2026 | 07:48
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 01:22
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 19.02.2026 | 07:39
Kayseri’de sel yolu çökertti 01:47
Kayseri’de sel yolu çökertti 18.02.2026 | 21:16
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 00:36
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 18.02.2026 | 19:36
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 03:27
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 18.02.2026 | 18:37
Diyarbakır’da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 09:22
Diyarbakır'da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 18.02.2026 | 16:49
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:34
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 16:04
Büyükçekmece’de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 00:39
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 15:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY