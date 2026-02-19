Video Yaşam Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video
Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video

Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video

19.02.2026 | 14:43

Antalya'nın Alanya ilçesinde kuvvetli rüzgarda oluşan dev dalganın deniz kenarındaki restorana ulaşıp, temizlik yapan personeli ve masa ile sandalyeleri sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı. Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü. Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı. Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 02:08
Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 19.02.2026 | 14:43
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 01:52
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 19.02.2026 | 12:35
Türkiye, Gazze’yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 06:35
Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video 19.02.2026 | 11:42
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 04:37
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 19.02.2026 | 10:56
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 01:53
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 01:46
Gece görüşlü dron destekli operasyon: 100 milyonluk tefecilik ağı çökertildi | Video 19.02.2026 | 10:03
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 00:35
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 19.02.2026 | 09:13
Eyüpsultan’da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 04:15
Eyüpsultan'da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 19.02.2026 | 08:56
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 02:12
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 19.02.2026 | 08:41
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:01
Kayseri’de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 19.02.2026 | 08:33
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon TIR’a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 00:56
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması | Video 19.02.2026 | 07:48
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 01:22
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı | Video 19.02.2026 | 07:39
Kayseri’de sel yolu çökertti 01:47
Kayseri’de sel yolu çökertti 18.02.2026 | 21:16
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 00:36
14 yaşındaki gençten duygulandıran hareket! 18.02.2026 | 19:36
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 03:27
Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü 18.02.2026 | 18:37
Diyarbakır’da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 09:22
Diyarbakır'da kayıp yaşlı adam 11 gündür aranıyor | Video 18.02.2026 | 16:49
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:34
İnternetten tanıştığı genci bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.02.2026 | 16:04
Büyükçekmece’de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 00:39
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: 5 yaralı var! O anlar kamerada | Video 18.02.2026 | 15:11
Mardin’de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 03:45
Mardin'de 17 yaşındaki gence ahırda şiddet! Dehşet anları kamerada | Video 18.02.2026 | 14:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY