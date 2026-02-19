Antalya'da korkunç anlar kamerada: Restorana vuran dev dalga çalışanı böyle sürükledi | Video 19.02.2026 | 14:43 Antalya'nın Alanya ilçesinde kuvvetli rüzgarda oluşan dev dalganın deniz kenarındaki restorana ulaşıp, temizlik yapan personeli ve masa ile sandalyeleri sürükledi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dinek Mahallesi'nde dün kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dev dalga, deniz kenarındaki restorana kadar ulaştı. Restoran çevresindeki cam korkuluğu aşan dalga, masa ve sandalyeleri sürükledi. Temizlik yapan restoran çalışanı da dalganın etkisiyle yere düştü. Sürüklenen restoran çalışanının dalgadan kaçmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Bu sırada yemek yiyen 2 müşteri de korkuyla masadan kalktı. Dalga nedeniyle su basan restoranda çalışanlar ve müşterinin yaşadığı panik, güvenlik kamerasına yansıdı.