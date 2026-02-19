Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video
19.02.2026 | 15:32
2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen Burcu Kara, 10. evlilik yıl dönümlerini, sosyal medya hesabından duygusal ve romantik bir paylaşımla kutladı. "Çok gözyaşı döktük" diyen oyuncu, eşine olan sevgisini içten sözlerle dile getirdi.
