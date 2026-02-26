Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman'ın çiftlik macerası! | Video
26.02.2026 | 15:52
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte gittiği çiftlikte eğlenceli ve sıra dışı anlar yaşadı. Elleriyle bir alpakayı besleyen Soyman, hiç beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, takipçilerini güldürdü. İşte o anlar!
