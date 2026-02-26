Video Magazin Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman'ın çiftlik macerası! | Video
Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman'ın çiftlik macerası! | Video

Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman'ın çiftlik macerası! | Video

26.02.2026 | 15:52

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu hayat arkadaşı Faik Öztürk ile birlikte gittiği çiftlikte eğlenceli ve sıra dışı anlar yaşadı. Elleriyle bir alpakayı besleyen Soyman, hiç beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kaldı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, takipçilerini güldürdü. İşte o anlar!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman’ın çiftlik macerası! | Video 01:14
Elleriyle besledi, yüzüne tükürük yedi... Safiye Soyman'ın çiftlik macerası! | Video 26.02.2026 | 15:52
İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet’i hedef göstermişti! İdo Tatlıses’ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor! 00:31
İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet’i hedef göstermişti! İdo Tatlıses’ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor! 26.02.2026 | 00:23
Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki… 00:59
Eski futbolcu Mesut Özil’den eşine aşk dolu sözler: Öyle bir eş nasip etti ki… 25.02.2026 | 23:25
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 00:20
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 24.02.2026 | 23:30
Mesut Özil’in ’Ronaldo mu Messi mi’ sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 00:55
Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 24.02.2026 | 21:51
Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar’ı övmelere doyamadı: Beğenerek izliyorum 00:23
Zehra Çilingiroğlu annesi Hülya Avşar’ı övmelere doyamadı: Beğenerek izliyorum 24.02.2026 | 20:26
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey... 00:22
Gizem Karaca’dan duygulandıran paylaşım! "Beni hem güçlü hem savunmasız bırakan tek şey..." 24.02.2026 | 12:30
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 00:13
Tesadüfen fark etti: Ünlü oyuncu Tuna Arman ameliyat oldu! Böyle uyarıda bulundu... 22.02.2026 | 12:23
Cansel Elçin’den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum | Video 05:50
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan taburcu oldu: "Çok özlediğim mesleğime geri dönmek için gün sayıyorum" | Video 20.02.2026 | 08:43
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 00:26
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 20.02.2026 | 00:15
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! Nice on yıllara! | Video 01:03
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video 19.02.2026 | 15:32
Hakan Taşıyan’dan müjdeli haber geldi! Birkaç güne taburcu oluyorum | Video 00:29
Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi! "Birkaç güne taburcu oluyorum" | Video 19.02.2026 | 11:59
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 00:08
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 18.02.2026 | 20:47
Galatasaray-Juventus maçında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi! Taraftara karşı samimi tavrı takdir edildi | Video 00:09
Galatasaray-Juventus maçında Kıvanç Tatlıtuğ sürprizi! Taraftara karşı samimi tavrı takdir edildi | Video 18.02.2026 | 14:52
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 01:22
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 17.02.2026 | 21:18
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi 00:04
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi 17.02.2026 | 18:32
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 00:16
Soner Sarıkabadayı eşi ve minik oğluyla etkinliğe katıldı! 16.02.2026 | 21:18
Serdar Ortaç ve Bengü’nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 01:00
Serdar Ortaç ve Bengü'nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 16.02.2026 | 13:54
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 01:01
Bedirhan Soral minik yeğeniyle yemek yaptı! İşte o eğlenceli anlar! 15.02.2026 | 21:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY