İbrahim Tatlıses, Dilan ve Ahmet’i hedef göstermişti! İdo Tatlıses’ten açıklama: Onların ne yaptıkları ben ilgilendirmiyor!

26.02.2026 | 00:23

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde çocukları Dilan ve Ahmet Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İbrahim Tatlıses’in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seyahat dönüşü görüntülenen İdo Tatlıses’e konuyla ilgili düşüncesi soruldu. ‘Onların ne yaptıkları beni ilgilendirmiyor’ diyen İdo Tatlıses’in açıklaması dikkat çekti. İşte o açıklamanın detayları!