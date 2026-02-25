Video Haber Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!

25.02.2026 | 02:43

Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Kazada 1 kahraman pilotumuz şehit oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler! 01:50
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Olay yerinden ilk görüntüler! 25.02.2026 | 02:43
Balıkesir’de F-16 uçağı düştü 01:26
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü 25.02.2026 | 02:38
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 16:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.02.2026 | 21:06
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM heyeti ile görüştü 04:24
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş DEM heyeti ile görüştü 24.02.2026 | 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir 37:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir 24.02.2026 | 16:09
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti | Video 03:49
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti | Video 24.02.2026 | 12:51
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması | Video 01:02
Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşması | Video 24.02.2026 | 12:39
Bahçeli’den önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye’nin kazananı herkes olacak | Video 35:32
Bahçeli'den önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye'nin kazananı herkes olacak | Video 24.02.2026 | 11:06
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli: Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz 08:47
SON DAKİKA | MHP Lideri Bahçeli: Allah’a iman gericilikse biz de gericiyiz 24.02.2026 | 10:43
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı 01:22
27 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 259 şüpheli yakalandı 24.02.2026 | 08:29
İstanbul’da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada | Video 00:58
İstanbul'da drone ile takip edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada | Video 24.02.2026 | 07:53
İstanbul’da DEAŞ operasyonu; 11 şüpheli gözaltına alındı | video 00:49
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 11 şüpheli gözaltına alındı | video 24.02.2026 | 07:53
İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı 01:01
İstanbul’da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 81’e çıktı 23.02.2026 | 20:51
Arnavutköy’de sır ölüm: Çinli iş insanının kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı 01:54
Arnavutköy'de sır ölüm: Çinli iş insanının kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı 23.02.2026 | 20:14
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor 10:24
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Dünyada bir Türkiye rüzgarı esiyor 23.02.2026 | 19:34
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 12:36
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 23.02.2026 | 19:11
Amasya’da kamyonet menfeze devrildi: 3 yaralı 00:35
Amasya'da kamyonet menfeze devrildi: 3 yaralı 23.02.2026 | 17:59
Arnavutköy’de sır ölüm: Çinli iş insanı elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı halde bulundu! 00:16
Arnavutköy'de sır ölüm: Çinli iş insanı elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı halde bulundu! 23.02.2026 | 17:27
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı | Video 02:07
Steadfast Dart 2026 Tatbikatı tamamlandı | Video 23.02.2026 | 17:01
Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video 09:18
Kadın hakim vurulduktan sonra neler yaşandı? İşte o görüntüler... | Video 23.02.2026 | 15:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY