Arnavutköy'de sır ölüm: Çinli iş insanı elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı halde bulundu!
23.02.2026 | 17:27
İstanbul'da hakkında kayıp başvurusu yapılan Çinli iş insanı Yong Wang (38)'ın cansız bedeni, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de bir tarlada gömülü halde bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çinli iş insanını gasbetmek isteyenlerin öldürdüğü tespit edilirken, 1'i kadın olmak üzere toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı.Şüphelilerin Çin'de yakalandığı bildirildi.
