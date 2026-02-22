Video Haber TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı"
TUSAŞ:

TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı"

22.02.2026 | 13:19

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan sosyal medya hesabı paylaşımında, Milli Muharip Uçağı KAAN’ın, 2 yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihe altın harflerle yazıldığı ifade edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TUSAŞ, Milli Muharip Uçağı KAAN'ın 2 yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi ile ilgili resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, KAAN'ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam edileceği vurgulandı.


"KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı"


TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Milli Muharip Uçağımız KAAN, 2 yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı. Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır. Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN'ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TUSAŞ: KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı 00:35
TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı" 22.02.2026 | 13:19
İstanbul Bağcılar’da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 00:56
İstanbul Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesine tehdit: 3 gözaltı | Video 22.02.2026 | 13:06
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 01:09
Hatay merkezli rüşvet ve kaçakçılık operasyonu: 26 tutuklama | Video 22.02.2026 | 08:54
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza | Video 01:09
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9.3 milyon lira ceza | Video 21.02.2026 | 13:36
Başkan Erdoğan’dan önemli mesaj: Çevre bilinci vatan bilincidir! | Video 24:50
Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: "Çevre bilinci vatan bilincidir!" | Video 20.02.2026 | 16:10
Başkan Erdoğan: Türkiye’yi terörden kurtarmakta kararlıyız 07:32
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlıyız 19.02.2026 | 20:30
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:19
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 20:17
Ada seferlerine fırtına engeli 01:09
Ada seferlerine fırtına engeli 19.02.2026 | 19:56
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 83’e ulaştı! 00:45
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı! 19.02.2026 | 19:47
ABD Başkanı Trump’tan önemli açıklamalar! 15:36
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 19.02.2026 | 18:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 02:24
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu! 19.02.2026 | 18:02
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 04:08
Reklam pazarına dijital kuşatma: Yabancı platformların reklam oyunu | Video 19.02.2026 | 11:25
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz! | Video 02:37
Tamamlanan afet konutları için özel film! Bakan Kurum: "Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz!" | Video 19.02.2026 | 10:16
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 02:46
Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı | Video 19.02.2026 | 07:40
İstanbul’da kar sürprizi! 02:17
İstanbul'da kar sürprizi! 18.02.2026 | 17:43
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber’e özel cevapladı! 14:15
Orucun sağlığa faydası nelerdir? Osman Müftüoğlu A Haber'e özel cevapladı! 18.02.2026 | 17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 31:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete hizmette güç zehirlenmesi yaşanmamalı 18.02.2026 | 15:21
İSKİ’de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 05:56
İSKİ'de skandal hata: 6 yıllık fatura oyunu deşifre oldu | Video 18.02.2026 | 14:38
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur! | Video 19:11
Son Dakika: Terörsüz Türkiye raporu tamamlandı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörün bitmesi tarihi sorumluluktur!" | Video 18.02.2026 | 11:38
Bakanlıktan ASKİ’ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 00:41
Bakanlıktan ASKİ'ye 2 milyon 98 bin lira para cezası | Video 18.02.2026 | 10:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY