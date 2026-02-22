TUSAŞ: "KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı" 22.02.2026 | 13:19 Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan sosyal medya hesabı paylaşımında, Milli Muharip Uçağı KAAN’ın, 2 yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihe altın harflerle yazıldığı ifade edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

TUSAŞ, Milli Muharip Uçağı KAAN'ın 2 yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi ile ilgili resmi sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, KAAN'ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam edileceği vurgulandı.



"KAAN 2 yıl önce bugün tarihimize altın harflerle yazıldı"



TUSAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi Milli Muharip Uçağımız KAAN, 2 yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı. Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır. Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN'ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz."