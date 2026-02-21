Video Yaşam 25 yaş küçük sevgiliden 7 milyonluk vurgun: 'Bal peteğim' sözüne kandı, evini kaptırdı! | Video
21.02.2026 | 10:25

Antalya’da yaşanan ve akıllara durgunluk veren dolandırıcılık iddiası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme bomba gibi düştü. 70 yaşındaki Şerife Şimşek, tarlada tanıştığı kendisinden 25 yaş küçük sevgilisine 7 milyonluk evini ve birikimini kaptırdı. "Kraliçeler gibi yaşatacağım" vaadiyle başlayan aşkın sonu adliyede bitti.

