Patnos Barajı'nda kartpostallık görüntüler | Video
21.02.2026 | 11:07
Ağrı’nın patnos ilçesinde yer alan Patnos Barajı, soğuk havanın etkisine rağmen sunduğu büyüleyici manzarasıyla hayranlık uyandırdı. Karla kaplı doğa ve barajın mavisi bir araya gelerek kartpostalları andıran görseller oluşturdu.
Uzun yıllardır bölgenin önemli su kaynağı olan Patnos Barajı, yaz aylarında canlılığıyla ön plana çıkarken kış mevsiminde de kendine has sakinliğini ve görsel zarafetini sergileyerek ilgi odağı olmaya devam ediyor.
