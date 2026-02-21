Patnos Barajı'nda kartpostallık görüntüler | Video 21.02.2026 | 11:07 Ağrı’nın patnos ilçesinde yer alan Patnos Barajı, soğuk havanın etkisine rağmen sunduğu büyüleyici manzarasıyla hayranlık uyandırdı. Karla kaplı doğa ve barajın mavisi bir araya gelerek kartpostalları andıran görseller oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Baraj çevresinde sessizlik hüküm sürerken, doğanın huzur veren dinginliği dikkatleri üzerine çekti.Uzun yıllardır bölgenin önemli su kaynağı olan Patnos Barajı, yaz aylarında canlılığıyla ön plana çıkarken kış mevsiminde de kendine has sakinliğini ve görsel zarafetini sergileyerek ilgi odağı olmaya devam ediyor.