Erzincan'da köprüden atlayan şahıs ağır yaralandı | Video 20.02.2026 | 09:55 Erzincan'da karayolu üzerindeki köprüden atlayan kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki yeni terminal kavşağında bulunan battı-çıktı köprüsünden atlayan kimliği belirsiz kişi ağır yaralandı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden aşağı atlayan şahıs ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.