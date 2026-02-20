Erzincan’da köprüden atlayan şahıs ağır yaralandı | Video
20.02.2026 | 09:55
Erzincan’da karayolu üzerindeki köprüden atlayan kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
