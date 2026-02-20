Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı | Video
20.02.2026 | 08:25
MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 54’ü tutuklandı.
Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 54'ü tutuklanırken, 16 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:54
00:29
Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı | Video 20.02.2026 | 08:25
00:48
Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü 19.02.2026 | 23:31
01:34
03:53
02:09
04:58
01:12
4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2026 | 15:02
02:08
01:45
Adana’da öğrenci servisi şarampole devrildi: 2’si ağır, 9 yaralı | Video 19.02.2026 | 14:42
00:40
Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza | Video 19.02.2026 | 14:42
01:52
Çayevinde bıçaklı saldırı kamerada! | Video 19.02.2026 | 12:35
06:35
04:37
Falezlerdeki kaçak baraka ve asansörü mühürlendi | Video 19.02.2026 | 10:56
00:52
01:53
Casperlar suç örgütüne bilgi sızdıran 17 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2026 | 10:50
01:46
00:35
Drift yapıp sosyal medyada paylaştı, 58 bin TL ceza yedi | Video 19.02.2026 | 09:13
04:15
Eyüpsultan'da hareket halindeki TIR alev alev yandı | Video 19.02.2026 | 08:56
02:12
Erzincan’da yangın: 3’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi | Video 19.02.2026 | 08:41