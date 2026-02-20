İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Yatak bazasından paket paket zehir çıktı! | Video
20.02.2026 | 08:27
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 22 kilo 450 skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleşen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen Zeytinburnu’da bir ev polis takibine alındı.
Operasyonda yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlı hakkında "(TCK 188) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan başlatılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edilecek.
