Arnavutköy'de trafikte yumruklu kavga kamerada: Cadde boks ringine döndü | Video
20.02.2026 | 10:15
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte yaşanan iki ayrı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışmalar kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, kavga boks maçını aratmadı.
Aynı saatlerde bir başka olay ise Arnavutköy Yolu üzerinde kaydedildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada bir kişinin darp edildiği görüldü. O anlar yine cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
