Sakarya'da mide bulandıran olay: Çalışan ayaklarıyla hamur çiğnedi! O imalathane mühürlendi | Video
20.02.2026 | 11:49
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çalışanının hamuru ayağıyla çiğnediği görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından tatlı imalathanesinde denetim yapıldı. İmalathane ile satış yapılan iş yeri mühürlendi, işletmeye cezai işlem uygulandı.
Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde kaydedildiği öne sürülen ve sanal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir kişinin hamuru ayağıyla çiğnediğinin görülmesi üzerine ekipler çalışma yaptı. İhbar üzerine dün akşam saatlerinde işletme denetlendi. Denetim kapsamında imalathane ve satış yeri olmak üzere 2 ayrı dükkan mühürlendi, işletmeye ise cezai işlem uygulandı.
Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne de bilgi verildiği ve sürecin sürdürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili idari işlemlerin devam ettiği bildirildi.
