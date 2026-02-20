Batman’da narkotik köpeği "Hector" zehir tacirlerine geçit vermedi | Video 20.02.2026 | 10:59 Batman'da polis ekiplerince il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Batman İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il girişinde şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, narkotik köpeği Hektor'un tepki vermesi üzerine detaylı inceleme gerçekleştirildi. Sırt çantasında yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 3 kilo 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.