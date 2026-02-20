Batman’da narkotik köpeği "Hector" zehir tacirlerine geçit vermedi | Video
20.02.2026 | 10:59
Batman'da polis ekiplerince il girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Hector" ile yapılan aramada, 3 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.
