Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video
21.02.2026 | 09:29
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
