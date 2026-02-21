Malatya’da 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 21.02.2026 | 09:29 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 06.43'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.39 kilometre olarak kaydedildi.