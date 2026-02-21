Erzincan’da motosiklet kazası: 1 yaralı | Video
21.02.2026 | 08:48
Erzincan’da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
