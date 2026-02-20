Kadıköy'de park yeri kavgası kameraya yansıdı: 'Burası benim evimin önü!' | Video 20.02.2026 | 15:20 Kadıköy’de evinin önüne park ettiği gerekçesiyle hafif ticari araç sürücüsüyle, kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Kadın sürücü diğer sürücüye bağırıp hakaret ederken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 12.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücü otomobiliyle evinin önüne aracını park etmek istedi. Park edeceği alanda, hafif ticari araç sürücüsünün görünce sinirlenen kadın hafif ticari araç sürücüsünden aracını çekmesi istedi. Hafif ticari araç sürücüsü aracını çekmek istemeyip " İşine git" diye bağırdı. Kadın sürücü ise sinirlenerek, "İşine gitmesi gereken sensin. Burası benim mahallem benim evimin önü. Defol çık hadi. " diyerek bağırıp hakaret etmeye başladı. Kavganın ardından hafif ticari araç sürücüsü aracından inmeden olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

