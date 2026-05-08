Tatlı yiyip hesabı ödemedi, üstüne iş yeri sahibini tenhaya çağırıp tehdit etti! O anlar kamerada | Video
08 Mayıs 2026 | 10:14
Bayrampaşa'da iddaya göre bir pastaneye giren şahıs, tatlı yedikten sonra ödeme yapmayıp dışarı çıktı. Şahsın ‘ibanıma para atacaklar o zaman ödeme yapacağım' dediği öne sürülürken, dükkan sahibi Berkay Dönmez ise şüphelinin kendisini 'İleriye gel, ileride sana ödemesini yapacağım' şeklinde tehdit ettiğini söyledi.
"IBAN'IMA PARA GELECEK, ÖDEME YAPACAĞIM" DEDİ ANCAK HİÇBİR ŞEKİLDE ÖDEME YAPMADI"
Dükkan sahibi Berkay Dönmez, "İşletmemize bir şahıs geldi. Şahıs bizden pasta ve birkaç tane ürün istedi. Biz dış görünüşünden kaynaklı birtakım şüphelerde bulunduk. O yüzden servisi eksik yaptık. Ve bundan sonra kalkıp gitmeye çalıştı, hesabı ödemedi. 'IBAN'ıma para gelecek, ödeme yapacağım' dedi ancak hiçbir şekilde ödeme yapmadı. Kasaya gelip sadece 'IBAN'ıma ödeme gelmedi, para gelmedi' deyip burayı terk etti. Kapıda sigara içeceğim bahanesiyle dışarı çıkıp buradan kaçtı. Tamamen böyle oldu" dedi.
"DAHA İLERİYE ÇAĞIP, KAMERASI OLMAYAN BİR ALANA ÇAĞIRMAYA ÇALIŞTI"
Kişinin kendisini kameranın olmadığı bir alana çağırarak tehdit ettiğini iddia eden Dönmez, "Çıktıktan sonra ben de arkasından çıktım. Arkasından kendisine seslendim, ödeme yapmadığını bağırdım. Duydu da. 'İleriye gel, ileride sana ödemesini yapacağım' diye beni tehdit etti. Kamerası olmayan bir alana çağırmaya çalıştı. Biz gitmedik. Burada ödemeyi yapmayıp ileriye ödeme yapacağım diye çağırması bizi şüphelendirdi. Biz de gitmedik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Dönmez, saat 22.00 ve 23.00'ten sonra şüphelilerin bölgede dolaştığını, dükkanı terk edemeğini öne sürdü.
