Tatlı yiyip hesabı ödemedi, üstüne iş yeri sahibini tenhaya çağırıp tehdit etti! O anlar kamerada | Video

08 Mayıs 2026 | 10:14

Bayrampaşa'da iddaya göre bir pastaneye giren şahıs, tatlı yedikten sonra ödeme yapmayıp dışarı çıktı. Şahsın ‘ibanıma para atacaklar o zaman ödeme yapacağım' dediği öne sürülürken, dükkan sahibi Berkay Dönmez ise şüphelinin kendisini 'İleriye gel, ileride sana ödemesini yapacağım' şeklinde tehdit ettiğini söyledi.