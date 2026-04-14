Şanlıurfa'da okula giren öğrenci pompalıyla dehşet saçmıştı! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

14.04.2026 | 11:47

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen 19 yaşındaki Ömer Ket isimli öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, yaralı sayısı 16'ya yükseldi. Yaralıların 12'sinin öğrenci, 2'sinin öğretmen, 2'sinin ise sivil olduğu öğrenildi. Olay anının görüntüsü ortaya çıktı!