Sultangazi'de 'kurban eti hırsızlığı' iddiası tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü
28 Mayıs 2026 | 14:30
Sultangazi'de kurban eti hırsızlığı iddiası sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hafif yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede belirlenen kurban kesim noktasına gelen yabancı uyruklu bir kişi, alandan kurbanlık et çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden hayvan sahipleri ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, hayvan sahiplerinin şikayeti üzerine şüpheli gözaltına alındı.
