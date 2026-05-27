Kurbanlık bakarken ölümden döndü, 'Heimlich manevrası' ile hayata tutundu

27 Mayıs 2026 | 16:01

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurbanlık almak için gittiği besi çiftliğinde ikram edilen eti yerken nefes borusuna parça kaçan vatandaş, işletme sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla ölümden döndü. Yaşananlar kısa süreli paniğe neden oldu.