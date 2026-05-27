6 kişinin zapt edemediği boğa bir tekmeyle böyle yere serdi | Video 27 Mayıs 2026 | 13:43 Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde kamyonetten indirilen kurbanlık boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Kontrolden çıkan boğayı zapt etmek isteyen 6 kişi uzun süre mücadele ederken, boğanın tekme attığı bir kişi yere savruldu.

Kurban Bayramı öncesi mahalleye getirilen kurbanlık boğa, kamyonetten indirildikten sonra bir anda huysuzlandı. İplerini zorlayan dev boğayı zapt etmeye çalışanlar, büyük güçlük yaşadı. 6 kişinin seferber olduğu boğa, bir kişiye tekme attı. Tekmenin etkisiyle yere düşen vatandaşın kısa süre sonra ayağa kalktığı ve olayı yara almadan atlattı.Yaşanan o anlar akrabaları tarafından ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.