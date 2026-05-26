Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı! | Video

26 Mayıs 2026 | 15:32

Artvin'in Borçka ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası dereler taştı, bazı köy yollarında heyelan nedeniyle ulaşım aksaklıkları yaşandı. Ekipler, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.