Video Yaşam Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

26 Mayıs 2026 | 10:17

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı’nda gölette cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin’in (26) son görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının olaydan önce uzun süre göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesinde bulunan Gölya Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Gölette hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç kadının Rukiye Görgin olduğu belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Görgin'in, sabah saatlerinde otobüsle Sakarya'ya geldiği ve ardından Arifiye'ye geçtiği tespit edildi.

Genç kadının yaklaşık 8,5 saat boyunca göl çevresinde vakit geçirdiği öğrenildi. Görgin'in ağır adımlarla gölete doğru yürüdüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇANTASINDAN PARA VE ALTIN ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde genç kadının yanında bulunan çantasında yaklaşık 25 bin TL nakit para ile altın olduğu görüldü. Görgin'e ait cep telefonuna ise ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Polisin, genç kadının son 48 saate ait HTS kayıtlarını incelemeye aldığı, olay öncesinde kimlerle görüştüğünü ve Sakarya'ya geliş nedenini araştırdığı öğrenildi.

Öte yandan Rukiye Görgin'in Tarsus'ta bir markette kasiyer olarak çalıştığı ve bekar olduğu belirtildi. Genç kadının biriyle buluşmak amacıyla Sakarya'ya gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Rukiye Görgin'in cenazesi, Sakarya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi. Genç kadının annesinin, cansız bedeninin bulunduğu gün Tarsus'ta kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin’in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:50
Tabiat parkında gölde cansız bedeni bulunan Rukiye Görgin'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.05.2026 | 10:15
Yalvaç’ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 01:19
Yalvaç'ta motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı | Video 26.05.2026 | 10:14
Halı sahada ani ölüm! 01:55
Halı sahada ani ölüm! 26.05.2026 | 10:05
Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı 00:40
Karşıya geçmeye çalışan dalgın çocuk araca çarptı 26.05.2026 | 10:01
Kask takıp telefon bayisini soydu 02:05
Kask takıp telefon bayisini soydu 26.05.2026 | 09:53
Kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalandı | Video 00:46
Kaçan kurbanlık koyun polislerin yardımıyla yakalandı | Video 26.05.2026 | 09:23
Çorum’da iki genç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı | Video 01:09
Çorum'da iki genç bıçaklı saldırı sonucu yaralandı | Video 26.05.2026 | 09:17
İzmir’de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde büyük yangın! 01:31
İzmir’de 5 katlı ayakkabı imalathanesinde büyük yangın! 26.05.2026 | 09:12
Tokat’ta seyir halindeki otomobil alev aldı 00:40
Tokat’ta seyir halindeki otomobil alev aldı 26.05.2026 | 09:06
Yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular 00:16
Yol verme tartışmasında sopalı saldırıdan kaçarak kurtuldular 26.05.2026 | 09:00
Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisler eve girince ortaya çıktı 01:47
Ceset kokusu sanıldı, gerçek polisler eve girince ortaya çıktı 26.05.2026 | 08:53
Elazığ’da yavru domuzlar karayolunda görüntülendi 00:36
Elazığ'da yavru domuzlar karayolunda görüntülendi 25.05.2026 | 22:05
Bolu’da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı 01:49
Bolu'da bayram trafiğinden kaçan tır ve kamyonlar köy yolunda çamura saplandı 25.05.2026 | 19:21
Tokat’ta cenaze dönüşü minibüs devrildi: 4 yaralı 00:56
Tokat'ta cenaze dönüşü minibüs devrildi: 4 yaralı 25.05.2026 | 18:36
Öğretmenin Heimlich manevrası, boğulmak üzere olan 10 yaşındaki öğrenciyi hayata döndürdü 00:53
Öğretmenin Heimlich manevrası, boğulmak üzere olan 10 yaşındaki öğrenciyi hayata döndürdü 25.05.2026 | 17:20
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 03:00
Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdılar 25.05.2026 | 15:19
Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giydi ama kamera detayını unuttu 02:47
Kurbanlık parası çalındı: Şüpheli eldiven giydi ama kamera detayını unuttu 25.05.2026 | 14:49
SON DAKİKA | Ünlü isimlere operasyonda flaş gelişme! Serenay Sarıkaya jandarmada ifade verdi 00:50
SON DAKİKA | Ünlü isimlere operasyonda flaş gelişme! Serenay Sarıkaya jandarmada ifade verdi 25.05.2026 | 13:14
Rus anne- kız cinayeti davasının gerekçeli kararında ’Sahte plaka, çifte bilet ve kan izleri’ vurgusu 01:42
Rus anne- kız cinayeti davasının gerekçeli kararında 'Sahte plaka, çifte bilet ve kan izleri' vurgusu 25.05.2026 | 11:59
Hatay’da park halindeki otomobil alev aldı 00:33
Hatay'da park halindeki otomobil alev aldı 25.05.2026 | 11:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA