Öğretmenin Heimlich manevrası, boğulmak üzere olan 10 yaşındaki öğrenciyi hayata döndürdü

25 Mayıs 2026 | 17:22

Zonguldak'ta bir ortaokulda, yediği gözleme parçasının nefes borusunu tıkaması sonucu fenalaşan 5. sınıf öğrencisi, Türkçe öğretmeni tarafından kurtarıldı. Öğrencinin panikle sınıftan çıktığı ve öğretmenin Heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.