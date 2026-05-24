Çanakkale'de korkunç kaza! Otobüs tarlaya devrildi

24 Mayıs 2026 | 09:05

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Yıldıran mevkiinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.