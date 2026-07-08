Video Yaşam 8 metre uzunluğundaki lastik botta patlama: 1 yaralı | Video
8 metre uzunluğundaki lastik botta patlama: 1 yaralı | Video

8 metre uzunluğundaki lastik botta patlama: 1 yaralı | Video

08 Temmuz 2026 14:21

Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinada demirli lastik botta temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın söndürülürken, bottaki 1 kişi yaralandı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir marinada meydana geldi. Bir motoryata ait olan, marinaya demirli 8 metre uzunluğundaki lastik botta, temizlik ve bakım çalışması sırasında patlama oldu. Patlamanın etkisiyle botun gaz kolu takılı kaldı. Hızla hareket eden lastik bot, iskeleye çarptı.

Botta çıkan yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında botta bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 kişi, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan güvenlik ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından lastik bot, gerekli güvenlik önlemleri alınarak marinadaki çekek alanına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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