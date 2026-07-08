Yüksekova'da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video
08 Temmuz 2026 14:05
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Öte yandan yaşan ikinci kaza ise gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Yüksekova'da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video 08.07.2026 | 14:00
01:54
00:33
00:20
Refüje çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada 08.07.2026 | 11:43
00:36
Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı | Video 08.07.2026 | 11:41
01:13
01:33
00:52
00:34
Otel restoranlarında turistlerin çantalarını böyle çaldılar! | Video 08.07.2026 | 11:10
01:01
01:01
01:01
01:05
Tahliye olduktan 2 ay sonra traktörle uyuşturucu taşırken yakalandı | Video 08.07.2026 | 10:42
00:55
Yüzlerinde maskeyle taktılar, 250 bin TL’lik bakır çaldılar | Video 08.07.2026 | 10:08
00:36
01:06
Antalya'da motosiklet, 'U' dönüşü yapan araçla çarpıştı: 2 yaralı | Video 08.07.2026 | 09:54
01:37
"Dur" ihtarına uymadı, yol kesilince ise "Sağa çekiyordum abi" dedi | Video 08.07.2026 | 09:42
02:38
Ahşap evde çıkan yangın, yanındaki ahşap eve sıçradı | Video 08.07.2026 | 08:59
01:16