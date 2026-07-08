Video Yaşam Yüksekova'da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video
Yüksekova'da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video

Yüksekova'da 2 ayrı kazada 8 kişi yaralandı | Video

08 Temmuz 2026 14:05

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, ilk kaza Yüksekova-Şemdinli kara yolu üzerindeki Kutlar Petrol Kavşağı'nda meydana geldi. Z.Ü. yönetimindeki otomobil ile N.Y. idaresindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşan ikinci kaza ise gece saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.
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