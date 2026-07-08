Video Yaşam Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı | Video
Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı | Video

Göçmen kaçakçılığı gelirlerini aklayan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı | Video

08 Temmuz 2026 10:48

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı suçundan elde edilen yaklaşık 784 milyon liralık geliri ticari faaliyet görünümü altında akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz, altın, gümüş ile çok sayıda mal varlığına el konuldu.

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İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma yürüttü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını organize ettikleri, ülkede kalmalarına imkan sağladıkları ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ile lojistik ağını yönettikleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. Soruşturmada, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket üzerinden uluslararası ticaret görüntüsü vererek finansal sisteme aktardıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle organize bir kara para aklama ağı kurdukları ve yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirini ticari faaliyet görünümü altında sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Çalışmaların ardından bugün İstanbul merkezli Ağrı ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ile 1 kilogram altın ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket ile tüm banka ve kripto varlık hesaplarına da el konuldu.

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