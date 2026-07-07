Video Yaşam Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video

Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video

07 Temmuz 2026 16:49

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin bıçakla araç sahibine saldırdığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Subaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi, evinin önüne otomobilini park eden sürücüye tepki gösterip, aracı çekmesini istedi. Sürücünün, 'Burası kaldırım' diyerek karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada ev sahibi, bıçakla otomobile ve sürücüye saldırdı. Çevredekiler araya girip tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası şüpheli, evinin penceresinden içeri girdi. Şüphelinin bıçakla saldırdığı anlar, mahalledekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 00:49
Evinin önüne park edilen araca sinirlendi, sürücüye saldırdı | Video 07.07.2026 | 16:46
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 05:45
İnşaat malzemelerinin bulunduğu baraka alevlere teslim oldu | Video 07.07.2026 | 16:24
Çanakkale’de orman yangını | Video 01:29
Çanakkale'de orman yangını | Video 07.07.2026 | 15:27
Denizli’de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 00:48
Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video 07.07.2026 | 15:20
Başakşehir’de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 02:13
Başakşehir'de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video 07.07.2026 | 14:52
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 02:58
Durakta bekleyen eşini vurdu, yanında kalıp polise teslim oldu | Video 07.07.2026 | 14:41
Mardin’de Fırat Baraj’ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:47
Mardin'de Fırat Baraj'ın öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:33
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:54
Beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.07.2026 | 14:19
Kocaeli’de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 00:44
Kocaeli'de korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor | Video 07.07.2026 | 12:37
Aydın’da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 01:59
Aydın'da feci kaza: Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti | Video 07.07.2026 | 12:17
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 01:06
Sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobil alev topuna döndü: Nedeni bilinmiyor | Video 07.07.2026 | 12:01
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 00:31
2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 11:44
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 01:39
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı | Video 07.07.2026 | 11:23
Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti: Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahallede paniğe neden oldu | Video 02:04
Kimi deprem sandı, kimi maç var zannetti: Gece yarısı patlatılan havai fişek, mahallede paniğe neden oldu | Video 07.07.2026 | 11:08
300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video 01:08
300 saatlik görüntü incelendi: Tatlıcı dükkanını kurşunlayan şüpheliler yakalandı | Video 07.07.2026 | 10:44
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video 00:09
Bankta oturan vatandaşın çantasını böyle çaldı | Video 07.07.2026 | 10:04
Erzurum’da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video 03:47
Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı: Kaza anı kamerada | Video 07.07.2026 | 09:45
Bursa’da aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada 00:48
Bursa'da aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı: Kaza anı kamerada 07.07.2026 | 08:54
15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video 02:11
15 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı | Video 07.07.2026 | 08:43
Bursa’da asayiş denetlemesinde aranan 4 şüpheli yakalandı | Video 03:14
Bursa'da asayiş denetlemesinde aranan 4 şüpheli yakalandı | Video 07.07.2026 | 08:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA