Video Yaşam Çanakkale'de orman yangını | Video
Çanakkale'de orman yangını | Video

Çanakkale'de orman yangını | Video

07 Temmuz 2026 15:30

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Ayvacık ilçesinde bağlı Büyükhusun köyü yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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