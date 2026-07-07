Başakşehir'de mobilya malzemesi yüklü kamyonet, alev topuna döndü | Video
07 Temmuz 2026 14:59
Başakşehir’de seyir halindeki mobilya malzemesi yüklü kamyonet alev alev yandı.
Başak Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde öğlen saatlerinde 34 CSB 50 Plakalı mobilya malzemeleri yüklü kamyonetin motor kısmında dumanlar çıkmaya başladı. Şoför aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevler bütün aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında araç tamamen kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle İkitelli bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
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