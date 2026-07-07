Video Yaşam Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video
Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video

Denizli'de 2 çocuk arasında çıkan tartışma kanlı bitti | Video

07 Temmuz 2026 15:24

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 çocuk arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ayağından iki kez bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 295 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bıçak bulunan A.Ç. (17), tartıştığı ismi henüz belirlenemeyen 17 yaşındaki çocuğu ayağından iki kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli A.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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